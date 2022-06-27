شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة السبع ستشدد العقوبات على الاقتصاد الروسي.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الإثنين، إن دول مجموعة السبع التي تعقد قمة في ألمانيا ستشدد الخناق على الاقتصاد الروسي من خلال وضع "آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم".



وأضاف المسؤول نفسه الذي طلب عدم كشف هويته أن هذه الدول "ستستمر بشكل منسق بتقليص إمكان حصول روسيا على الموارد الصناعية الحيوية" ولا سيما في مجال الدفاع، مشدداً على أن دول مجموعة السبع ستنسق في ما بينها "لاستخدام الضرائب الجمركية على المنتجات الروسية، بغية مساعدة أوكرانيا".