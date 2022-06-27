الجيش الأوكراني يمنع القوات الروسية من تطويق ليسيتشانسك.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني أنه تصدى لهجمات روسية في غربي مدينة ليسيتشانسك، وأنه منع تطويق المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة في شرق البلاد.



وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن "قوات الدفاع الموجودة بالقرب من فيركنياكاميانكا ألحقت خسائر كبيرة بالعدو وأجبرته على التراجع".

جدير بالذكر أن فيركنياكاميانكا تقع على طريق إمدادات رئيسي على بعد بضعة كيلومترات فقط غرب ليسيتشانسك.

وصارت ليسيتشانسك نفسها مجدداً هدفاً لهجمات جوية وبالمدفعية الثقيلة، بحسب ما قالته مصادر أوكرانية، وتوجد وحدات روسية بالفعل في ضواحي المدينة.

وأفادت تقارير باستمرار تمركز عدة آلاف من الجنود الأوكرانيين في المدينة.

ويستمر القتال أيضا إلى الغرب قليلا في منطقة باشموت وكذلك في منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود.