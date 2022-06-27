المستشار الألماني مُنفتح على المشاركة في قمة العشرين بحضور بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إنه منفتح على المشاركة في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) رغم أن إندونيسيا المستضيفة للاجتماع رفضت منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحضور.



وأفاد شولتس أن مجموعة الدول الكبرى المتقدّمة والنامية ستواصل لعب "دور كبير"، مشيراً إلى أن التعاون هو أساس ذلك. وأكد شولتس لمحطة "ذي دي اف" العامة أن ألمانيا بالتالي "لن تنسف" عمل مجموعة العشرين.

وأفاد شولتس الذي تستضيف بلاده حالياً قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى أنه سيتّخذ قراره النهائي بشأن الحضور "قبل وقت قصير من المغادرة".

وأشار إلى أن إندونيسيا وجّهت دعوة أيضا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين الأحد أنها لا تستبعد الجلوس على الطاولة ذاتها مع بوتين خلال قمة العشرين. وقالت "من المهم أن نعبّر له مباشرة عن رأينا فيه".