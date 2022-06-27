شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يقر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية وشركات الخدمات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 75 فقرة ثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، التى تنظم اختصاصات مجلس إدارة النادى الرياضى.

وتنص المادة 75 فقرة ثانية على: "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تُنشئها تلك الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يفض مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دور الانعقاد الثاني، وتبدأ الإجازة البرلمانية على أن يعود المجلس للانعقاد في أول أكتوبر المقبل.

ووفقا للمادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي تنص على:" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.