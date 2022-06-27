شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب: التنمية الصناعية ترهق شباب المستثمرين بطول الإجراءات والرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن المشكلة الأساسية لهذا القطاع المهم الذى يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، تتلخص فى وجود إدارتين، الأولى هى المحافظة، والثانية هى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضاربا المثل بمحافظة بورسعيد قائلا: "اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات على صغار المستثمرين ويتم تخصيص الأراضى بالمجان، والتنمية الصناعية ترهق الشباب بالإجراءات المطولة والمبالغ المحددة لتخصيص الأراضى الصناعية"، وتابع: "القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة بشكل عام".

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح مرعى، أنه تجول فى شوارع مدينة بورسعيد، لافتا إلى أنه بلد كان يعتمد على التجارة والجميع كان يعمل بالمنطقة الحرة، وبدأ التحور الفكرى والتوجه نحو الصناعة، لافتا إلى أن المستثمرين لديهم مشكلات يجب العمل على حلها.

كما أشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يواكب التطورات العالمية المتلاحقة ويتفق مع المعايير العالمية، كما أنه يحمل الكثير من الحوافز والمزايا لكل أصحاب المشروعات وإعفاءات ضريبية، إلى جانب أنه يعمل على دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف النائب محمد كمال مرعى، أن سد عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب الحد من الاستيراد وإحلال الواردات، لافتا إلى أنه يتم العمل بجدية شديدة خلال الفترة الحالية على هذا الملف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة وتخلق فرص عمل للشباب.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم بديوان عام المحافظة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نائب بورسعيد، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.