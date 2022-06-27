شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 21 مكرر من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على :

فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية المخاطبة بإحكام هذا القانون، ويتم تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية على وفق أحكام الميثاقين الأولمبي والبارالمبية.

كما وافق المجلس على اضافة عدد من التعريفات الى القانون وتشمل تعريف اللجنة البارالمبية المصريةبانها هيئة رياضية تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبية، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبى

وتعريف الإعلام الرياضي بانها الوسائل الصحفية والإعلامية والإلكترونية العاملة في مجال الرياضة.

كما تضمنت التعريفات تعريف الحدث الرياضية بانه كل نشاط رياضي يأخذ شكل لقاء أو منافسة أو تجمع لاعبين أو فرق رياضية أو مسيرة أو احتفال أو مهرجان أو مؤتمر اعلامي رياضي، أو أي من الأنشطة الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من الجهةالإدارية المركزية، ويأخذ حكمها ما يرتبط به من عمليات نقل الفرق الرياضية والجمهور والوسائل المستخدمة فى النقل وخطوط سيرها وتوقفها وأماكن إقامة الفرق.

وكذلك تعريف ميثاق الشرف الرياضية بأنه مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية.