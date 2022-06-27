شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل مشيدا بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى: يعبر عن الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، باختيارات مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى أعلن عن تشكيله مؤخرا.

وقال النائب تيسير مطر، إن مجلس أمناء مؤتمر الحوار الوطنى ضم مجموعة منتقاة من شخصيات مصرية وطنية من رجال الفكر والسياسة والصحافة والإعلام والأحزاب وممثلين عن مجلسى الشيوخ والنواب والمجلس القومى للمرأة".

وذكر أن حزب إرادة جيل يرحب بهذه الاختيارات خاصة أن مجلس أمناء الحوار الوطنى دوره هو تنسيق وتنظيم الحوار الوطنى دون تدخل فى الحوار الوطنى، وأن هذه الخطوة تمهد الطريق لنجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى النجاح للحوار الوطنى، وأن يحقق تطلعات الشعب المصرى".