شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لرئيس الشيوخ: "هتوحشنا".. وعبد الرازق يرد: ممكن أشوفك من غير جلسات عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائبا قبل بدء الجلسة العامة، إذ وجه النائب رسالة للرئيس المجلس عقب دخوله قاعة مجلس الشيوخ، بقوله: "هتوحشنا" - إشارة منه أن اليوم الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد، ومن المقرر أن ينفض وتبدأ الإجازة البرلمانية.

ورد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على النائب ممازحا اياه:" ممكن أشوفك من غير انعقاد جلسات عامة".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يفض مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دور الانعقاد الثاني، وتبدأ الإجازة البرلمانية على أن يعود المجلس للانعقاد في أول أكتوبر المقبل.

ووفقا للمادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي تنص على :" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.