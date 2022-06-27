حزب الجيل يرحب بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى: ضم كل ألوان الطيف السياسى

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القاهرة - سامية سيد - رحب حزب الجيل الديمقراطى، بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى أعلنه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، مساء أمس، استعدادا لانعقاد جلساته قريبا .

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن التشكيل جاء متوازنا، ويضم كل ألوان الطيف السياسى والفكرى فى البلاد، كما أنه تضمن شخصيات ذات خبرات متنوعة ومتميزة جمعت ثلاثة أجيال.

وأكد أن التشكيل شمل ممثلين للمهنيين والمجتمع المدني والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الانسان، بجانب ممثلين عن البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، مشددا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء بهذا الثراء والتنوع يؤكد ما سبق، قائلا:" أثق فى قدرات وخبرات كلا من ضياء رشوان والمستشار محمود عندما اختير الاول منسقا عاما للحوار ، والثانى رئيساً للإدارة الفنية للحوار وهو ما يؤكد الرغبة الصادقة فى إجراء حوار وطنى موضوعى يتناول القضايا الكبرى التى يعانى منها الوطن ويصل إلى نتائج تحقق الأهداف التي يرجوها الرئيس والشعب منه" .

وأعرب عن تفاؤله فى أن تكون مخرجات الحوار دفعا للحياة السياسية والحزبية إلى الأمام وأن تقدم رؤية جديدة بها حلول لقضايا الوطن.