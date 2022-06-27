شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر بمحافظة بورسعيد لموقعها المتميز، حيث تتوسط 3 قارات، لافتا إلى أن مصانع الملابس بالمحافظة تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، موضحا أن المحافظة معروفة فى العالم إنها "بلد الجينز".

وأكد اللواء عادل الغضبان، على أهمية العمل الجماعى والتعاون، قائلا: 'اللى بيشتغل لوحده فاشل، والعمل الجماعى هو سر النجاح"، لافتا إلى أن الإنجازات التى تشهدها المحافظات هى إنجازات دولة وليست إنجازات محافظة بعينها.

وأوضح محافظ بورسعيد ، أن المحافظة والأجهزة التنفيذية تعمل على إيجاد آليات لمخاطبة الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، قائلا: "الدولة تعمل منذ 7 سنوات لتمكين الشباب"، وتم عرض فيلم تسجيلي لمسيرة مدينة بورسعيد فى التحول والتطوير والاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل، ومناخ آمن للاستثمار.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم بديوان عام المحافظة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نائب بورسعيد، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.