شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرق العمل المشكلة لتنظيم وتنسيق فعاليات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فرق عمل لتنظيم وتنسيق العمل بفاعليات الحوار الوطنى، الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدارة المؤتمر الوطنى للشباب، بإطلاق الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية والمدنية.

ويرصد ”الخليج 365” فرق العمل كالآتى:

_ فريق العلاقات العامة والاتصال:

يختص بإعداد قوائم حصر القوى السياسية والمدنية وتوجيه الدعوات للقوى للمشاركة في الحوار الوطنى والاتصال مع المشاركين في الحوار الوطنى ومتابعة المكاتبات والاتصالات.

_ فريق اللوجستيات

يختص بتنظيم الفاعليات وورش العمل خلال الحوار الوطنى وتحضير وتجهيز الاحتياجات اللوجستية وتجهيز وتحضير القاعات وأماكن انعقاد جلسات وفاعليات الحوار الوطنى.

_ فريق المحتوى

ويختص باستلام وتنسيق مقترحات ورؤى القوى المشاركة وكتابة محاضر اجتماعات وجلسات وفاعليات الحوار الوطنى، وإعداد تقرير سير العمل بها وصياغة وكتابة أوراق السياسات وأجندة العمل المتفق عليها.

_ فريق الإعلام

يختص بمتابعة ورصد ردود الأفعال على فاعليات الحوار الوطنى وصياغة ونشر البيانات الإعلامية والتغطية الإعلامية لفاعليات الحوار الوطنى المختلفة.