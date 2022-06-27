المغرب: تمديد الطوارئ الصحية لمدة شهر لمواجهة "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - قررت الحكومة المغربية، أمس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وقالت رئاسة الحكومة في بيان، عقب انتهاء اجتماعها الأسبوعي: "صادق مجلس الحكومة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا لغاية 31 جويلية المقبل".

ويهدف هذا التمديد إلى "الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار الجائحة

وفي 21 ديسمبر أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار الجائحة، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته