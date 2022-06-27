أربعة قتلى ومئات الجرحى في انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران في كولومبيا

انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران في كولومبيا (أ ف ب).

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرون في وسط كولومبيا الأحد في انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران، على ما أفاد مسؤولون.

وقال خوسيه ريكاردو أوروسكو حاكم مقاطعة توليما لإذاعة محلية بعد الحادث الذي وقع في مدينة إل إسبينال، «هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل».

وقالت مستشفيات المنطقة إنها تعالج نحو 322 جريحاً بينهم أربعة في العناية المركزة على ما أوضحت مارتا بالاسيوس مسؤولة الصحة في توليما.

ووقع الحادث خلال عرض محلي للثيران وهو حدث شعبي ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار ثيران.

وانهار جناح كامل من ثلاثة طوابق من المدرجات الخشبية المليئة بالمتفرجين، ما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضاً، على ما اظهرت مشاهد صورت بواسطة طائرات مسيرة وحصلت وكالة فرانس برس عليها.

وكتب الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيدرو في تغريدة «أطلب من البلديات عدم السماح بعد الآن بعروض قد يتخللها مقتل أشخاص او حيوانات» مذكراً بمقتل مئات الأشخاص في حلبة أخرى في مدينة سينسيليخو في شمال البلاد في العام 1980.