بسبب تكاليف الوقود والأسمدة... سائقو الشاحنات ونقابات زراعية في بيرو يبدأون إضراباً عن العمل

مشهد عام في بيرو (أ ف ب).

يبدأ سائقو الشاحنات وبعض المجموعات الزراعية في بيرو إضراباً عن العمل يوم الإثنين بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاقات مع الحكومة لاتخاذ تدابير للحد من تأثير الزيادات الحادة في الأسعار العالمية للوقود والأسمدة وذلك حسبما قال زعماء القطاع.

واجتمع قادة النقابات يومي الجمعة والسبت مع ممثلي الحكومة‭ ‬لمناقشة مطالب من بينها اعتبار نقل البضائع «خدمة عامة» من شأنها أن تقلل التكاليف وتحد من المنافسة من سائقي الشاحنات من الدول المجاورة.

وأثارت أسعار الوقود العالمية المرتفعة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا اضطرابات في بيرو، ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف بشأن إمدادات الغذاء حيث تواجه الحكومة صعوبة في تأمين الشحنات.

واتخذت حكومة الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو، الذي تراجعت شعبيته منذ توليه منصبه العام الماضي، إجراءات للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة ولكن معدل التضخم السنوي لا يزال يبلغ نحو ثمانية في المئة في أعلى مستوى له منذ 24 عاماً.

وأعلنت أيضاً بعض نقابات الفلاحين إضرابات يوم الإثنين احتجاجاً على ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها.