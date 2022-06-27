27 يونيو , 2022
مشهد عام في بيرو (أ ف ب).
يبدأ سائقو الشاحنات وبعض المجموعات الزراعية في بيرو إضراباً عن العمل يوم الإثنين بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاقات مع الحكومة لاتخاذ تدابير للحد من تأثير الزيادات الحادة في الأسعار العالمية للوقود والأسمدة وذلك حسبما قال زعماء القطاع.
واجتمع قادة النقابات يومي الجمعة والسبت مع ممثلي الحكومة لمناقشة مطالب من بينها اعتبار نقل البضائع «خدمة عامة» من شأنها أن تقلل التكاليف وتحد من المنافسة من سائقي الشاحنات من الدول المجاورة.
وأثارت أسعار الوقود العالمية المرتفعة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا اضطرابات في بيرو، ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف بشأن إمدادات الغذاء حيث تواجه الحكومة صعوبة في تأمين الشحنات.
واتخذت حكومة الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو، الذي تراجعت شعبيته منذ توليه منصبه العام الماضي، إجراءات للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة ولكن معدل التضخم السنوي لا يزال يبلغ نحو ثمانية في المئة في أعلى مستوى له منذ 24 عاماً.
وأعلنت أيضاً بعض نقابات الفلاحين إضرابات يوم الإثنين احتجاجاً على ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تكاليف الوقود والأسمدة... سائقو الشاحنات ونقابات زراعية في بيرو يبدأون إضراباً عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.