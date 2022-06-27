27 يونيو , 2022 هزة أرضية قوتها 5.1 درجة ضربت مناطق في وهران بالجزائر. أفادت وسائل إعلام جزائرية رسمية الأحد أن هزة أرضية قوتها 5.1 درجة ضربت مناطق في ولاية وهران بشمال غرب البلاد. ووقعت الهزة على بعد 12 كيلومتراً شمالي منطقة قديل، حسبما أوردته التقارير نقلاً عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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