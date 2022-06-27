بايرن ميونخ يكشف عن رقم قميص ساديو ماني

الخليج 365 – رياضة

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا، الأحد، النقاب عن الرقم الذي سيرتديه الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني على ظهره بداية من الموسم المقبل.



وأعلنت الصفحة الرسمية للعملاق البافاري، أن ماني سيرتدي القميص رقم 17.

ووقع بايرن ميونخ منذ أيام قليلة بشكل رسمي مع النجم السنغالي قادما من ليفربول، لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث سيرتبط بملعب أليانز أرينا حتى 30 يونيو عام 2025.

وارتدى ماني القميص رقم 10، خلال السنوات الست التي قضاها في ليفربول، وتردد أنه سيلعب بنفس الرقم مع بايرن ميونخ، رغم أنه ملك للدولي الألماني ليروي ساني.

وعن اختياره القميص رقم 17 مع بايرن ميونخ، قال ساديو ماني: "اخترت رقم 17 من أرقام الفريق المتاحة في بايرن وأريد الاحتفال بالكثير من النجاح مع فريقي وأنا ارتدي هذا الرقم".

وأضاف ماني: "الآن، أتطلع حقا إلى أن أكون قادرا على بدء الاستعداد للموسم مع زملائي الجدد قريبا".

يذكر أن ماني فاز بقميص ليفربول، بـ 6 ألقاب، وهم: الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا،السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.