شمول المحاضرين المجانيين بالتقديم على الكلية التربوية المفتوحة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

سمحت وزارة التربية ولأول مرة، للمحاضرين المجانيين من خريجي المعاهد، بإكمال دراسة البكالوريوس في الكلية التربوية المفتوحة.



وقال عميد الكلية أنيس المشهداني للصحيفة الرسمية، إن "الوزارة قررت شمول المحاضرين المجانيين ممن يحملون صفة معلم والمستمرين في التعليم في المدارس الأهلية أو الحكومية كافة أو مراكز محو الأمية، بإكمال دراسة البكالوريوس في الكلية التربوية المفتوحة"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يعد الأول من نوعه منذ بدء القبول بالكلية، ويأتي تماشياً مع خطوات الوزارة بدعم شريحة المعلمين وتحديداً المحاضرين بالمجان، من أجل النهوض بواقعهم العلمي بما ينعكس على العملية التعليمية في البلاد".

وأردف بأن الكلية قررت قبول المتقدمين من المعلمين، سواء كانوا على الملاك الدائم أو محاضرين بناء على اختصاصهم الدقيق، أي لايحق لهم إكمال دراستهم في الاختصاصات الساندة أو البديلة".

ولفت إلى أن القبول سيكون في أقسام التربية الفنية والإرشاد النفسي والتوجيه والرياضيات والعلوم و(علوم الحياة والفيزياء) واللغة الإنكليزية، والاجتماعيات (التاريخ والجغرافية) و(التربية البدنية وعلوم الرياضة)، فضلا عن التربية الإسلامية والتربية الخاصة والعلوم التربوية والنفسية والإدارة التربوية واللغة العربية.