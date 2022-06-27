لدغة أفعى توقع امرأة بمشكلة مع الشرطة

بغداد - ياسين صفوان - بمحض الصدفة قادت لدغة أفعى الشرطة الألمانية إلى اكتشاف وكر للأفاعي يضم أكثر من 110 أفاع خطيرة في مزرعة عائدة لامرأة سعت للحصول على ترياق وعلاج طبي بعد أن أصيبت بلدغة من إحداها.



وفي التفاصيل، حضرت امرأة "35 عاما" بنفسها وقادت سيارتها إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من أمس الأحد، وأخبرت الأطباء هناك أن إحدى أفاعيها الجرسية عضت إصبعها، لتتدهور حالتها بعد ذلك، حيث طلبت السلطات على عجل من معهد متخصص في هامبورغ الحصول على ترياق.



من جهتها، زارت الشرطة المزرعة في وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابين، مشيرة إلى أن "المتخصصين حددوا أن مجموعة الثعابين تضمنت أنواعا سامة وعاصرة لم تكن موجودة في أماكن تربية حيوانات مناسبة"، فيما تم حجز جميع الزواحف.

