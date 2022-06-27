أول تعليق من إيران على إنشاء حلف «ناتو شرق أوسطي»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت إيران، اليوم الاثنين، على التصريحات حول إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن "المنطقة لا تستطيع أن تجتمع حول كيان إرهابي غير مشروع"، بحسب قوله.

وأضاف خطيب زادة: "هذه الخطط مجرد أوهام، ومن يروج لها يريد بيع السلاح، وتحقيق أهدافه الخاصة".

ومؤخراً، أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تأييده إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي، على أن تكون مهماته واضحة للغاية.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال الملك عبد الله الثاني إنه "قد يكون حلف الناتو معقدا إذا لم تفهم ما هو الميثاق وما هو بيان المهمة"، لافتاً إلى أنه "يمكن بناء الحلف مع البلدان ذات التفكير المتشابه، ونحن نتمتع بقوة انتشار سريع ونعمل بنشاط مع الناتو في جميع أنحاء العالم".

وأوضح العاهل الأردني أن "العلاقة من منظور أردني هي علاقة شراكة، وأود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تدخل بهذا المزيج، ولكن علينا أن نحدد بوضوح ما هو دورنا"، موضحاً أن "هذه العلاقة خاصة للغاية ونحن نقاتل جنبا إلى جنب منذ عقود".

وأعلن الملك عبد الله أنه سيكون من أوائل الأشخاص الذين سيؤيدون إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "يجب التفكير في الروابط مع بقية العالم وكيف ننسجم فيه، لذلك يجب أن يكون بيان المهمة واضحا للغاية وإلا سيكون مشوشا للجميع".