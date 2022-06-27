«هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد».. الجيش السوداني يتهم إثيوبيا بإعدام 7 من جنوده وعرض جثثهم على العامة

الشارقة - اميمة ياسر -

اتهم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبدالله، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.

وأصدر الجيش السوداني بياناً قال فيه إن التصرف الإثيوبي "يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وأكد البيان أن "هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه".

وخلال السنوات الأخيرة، احتد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيجراي، شمالي إثيوبيا، وبناء إثيوبيا سداً عملاقاً للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.