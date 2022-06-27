شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مجلس أمناء الحوار الوطنى يعبر عن مختلف الأطياف السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى مؤكدا أنه جاء معبرا عن مختلف الأطياف السياسية بالمجتمع كما ضم شخصيات من تيارات مختلفة.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إنه في الوقت الذى نرحب فيه بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى لا يسعنا إلي أن نقدم لهم كل العون، وندفع بمقترحات بناءة من أجل الخروج بالحوار الوطنى إلي شكل يليق بمصر، ويضمن مخرجات أكثر واقعية تدعم السلطة التنفيذية في مهمتها.

ولفت الجندى إلى أن الجميع قد يختلف لصالح الوطن، وليس ضده، والهدف الأول من هذا الحوار هو دعم مسار الدولة ومدها بخيارات متعددة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من أجل مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب مصر.

وثمن الجندى اختيار الدكتور هانى سرى الدين ممثلا عن حزب الوفد بمجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا أن سري الدين له باع طويل في العمل السياسي، وقادرا علي المشاركة بفاعلية في مثل هذه اللقاءات.

وقال الجندى إن الدولة المصرية حريصة وجادة في إقامة حوار وطنى متوازن قائم علي الشفافية والمصارحة، وبأجندة وطنية تساعد الرئيس والحكومة على المضى قدما نحو مستقبل أفضل خلال الفترة المقبلة.