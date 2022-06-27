شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وفد "مشروعات النواب" بديوان عام المحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بديوان عام محافظ بورسعيد، وذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها الوفد لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف اللجنة إلى زيارة مجمع الـ(58 مصنع) - ومجمع الـ (54 مصنع) – ومصنع افينا للصناعات الكهربائية - وبيراميدز لتصنيع الإطارات – البورسعيدية للصناعات الغذائية، وزيارة المنطقة الصناعية - جنوب بورسعيد، ومصانع قرض جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب زيارة إلى مدينة بورفؤاد لزيارة مصانع توفيق الأوضاع.

ومن المقرر ان يلتقى الوفد البرلمانى بمحافظ دمياط والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتنظيم زيارة ميدانية للمشروعات الحاصلة على رخصة توفيق أوضاع، ومدينة دمياط الجديدة، وزيارة مشروعات ممولة من جهاز تنمية المشروعات، وجمعية المستثمرين.

وتختتم اللجنة زيارتها، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بلقاء محافظ الإسماعيلية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وزيارة المنطقة الصناعة بالبياضة، وزيارة المنطقة الاستثمارية، والمشروعات التى تم تقنين أوضاعها.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع، وانضم إليهم بديوان عام المحافظة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نائب بورسعيد، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.