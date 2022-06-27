فرنسا تؤيّد وضع «حدّ أقصى لأسعار» النفط على مستوى «الدول المنتجة»

26 يونيو , 2022
قمة مجموعة السبع في ألمانيا (أ ف ب).
أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا أن باريس تؤيد وضع «حدّ أقصى لأسعار» النفط على مستوى «الدول المنتجة» ، بهدف كبح ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وقال قصر الإليزيه إن باريس «لا تعارض في المبدأ» الاقتراح الأميركي وضع سقف للأسعار، لكن «ما سيكون أقوى بالنسبة إلينا هو أن نضع حدًّا أقصى لأسعار النفط القادم من كافة الدول المنتجة».
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