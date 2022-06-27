26 يونيو , 2022
اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول (أرشيفية).
اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول الأحد، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، وفق فريق الوكالة.
وحظر حاكم المدينة المسيرة، كما يحصل كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب أمنية رسميًا.
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