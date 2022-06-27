وفاة أحد أبطال مسلسل وادي الذئاب

وقال الممثل ظافر ألغوز، عبر حسابه في تويتر، لدي خبر المحزن "أنا آسف جدا، رؤوسنا آمنة، تعازينا".

وأضاف أن عثمان ووبر توفي نتيجة نوبة قلبية عن عمر يناهز 62 عامًا .

ولد عثمان ووبر في 27 فبراير 1960 في أنقرة من أم تركية وأب نمساوي . اشتهر الممثل والمخرج ووبر بشخصيته تونكاي كانتارشي في سلسلة مسلسل وادي الذئاب .



ودرس في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول وقسم مسرح المعهد الموسيقي الحكومي بجامعة معمار سنان. بدأ التمثيل في المديرية العامة لمسرح الدولة. خلال حياته الطلابية، لعب أدوارًا في مسرحيات مسرح سان ومسرح كينتر وممثلي يديتيب .