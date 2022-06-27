انت الان تتابع خبر مركز الفلك الدولي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة في بيان، أن "معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر و بلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي".وتابع: "في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول وأن يكون الجمعة 8 يوليو المقبل وقفة عرفة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وأردف موضحا: "بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 29 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي":



-في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس وعمره 9.5 ساعة والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

- في أبو ظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة.

- في الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس وعمره 14.6 ساعة.

-في عمان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة.

- في القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 15.6 ساعة.

- في الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس وعمره 17.6 ساعة".

وتمت الإشارة إلى أن "الرؤية في كل من أبو ظبي والرياض وعمان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط مع كونها صعبة في الشرق والوسط وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية".

