شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستعد لأزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدت اليابان لاحتمال مواجهة أزمة كهرباء اليوم الاثنين مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد وانتهاء موسم الأمطار في منطقة طوكيو في وقت مبكر جدا مما أثار مخاوف من صيف طويل حار وسط ارتفاع أسعار الوقود.

وحذرت الحكومة اليابانية من أن إمدادات الطاقة الكهربائية في منطقة طوكيو ستواجه ضغوطا اليوم الإثنين مع تعرض المنطقة لارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي. ودعا المسؤولون إلى الحفاظ على الكهرباء ولا سيما في فترة ما بعد الظهر.

وأدى تصاعد أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جعل الحياة صعبة على المستهلكين اليابانيين قبل أقل من أسبوعين من انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان. وقد يؤدي نقص الطاقة إلى تقليص فرص فوز الحزب الحر الديمقراطي الحاكم الذي يتعرض بالفعل لانتقادات بسبب طريقة تصديه لارتفاع أسعار المستهلكين.