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مارسيلو يتلقى صدمة قوية بشأن مستقبله الرياضي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-27 | 08:15

مارسيلو يتلقى صدمة قوية بشأن مستقبله الرياضي

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الخليج 365 - رياضة

تلقى نجم السابق، مارسيلو، صدمة قوية بشأن مستقبله، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

ورحل مارسيلو عن النادي الملكي، هذا الصيف، بعد قضاء 16 عاماً داخل سانتياغو برنابيو، حقق خلالها 25 لقباً، وقد ارتبط بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، بصفته الوجهة الجاذبة للعديد من النجوم القريبين من الاعتزال.

لكن وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مارسيلو تم رفضه من قبل 7 أندية في الدوري الأمريكي، بعد عرض خدماته عليهم.

جدير بالذكر أن مارسيلو ارتبط أيضا بالانتقال إلى ميلان، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، لكن النادي الإيطالي لن يتمكن من دفع راتبه.

واختتم مارسيلو مسيرته مع الريال بالفوز بلقب ، على حساب (1-0)، أواخر الشهر الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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