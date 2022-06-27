مارسيلو يتلقى صدمة قوية بشأن مستقبله الرياضي

ورحل مارسيلو عن النادي الملكي، هذا الصيف، بعد قضاء 16 عاماً داخل سانتياغو برنابيو، حقق خلالها 25 لقباً، وقد ارتبط بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، بصفته الوجهة الجاذبة للعديد من النجوم القريبين من الاعتزال.لكن وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مارسيلو تم رفضه من قبل 7 أندية في الدوري الأمريكي، بعد عرض خدماته عليهم.

جدير بالذكر أن مارسيلو ارتبط أيضا بالانتقال إلى ميلان، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، لكن النادي الإيطالي لن يتمكن من دفع راتبه.

واختتم مارسيلو مسيرته مع الريال بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول (1-0)، أواخر الشهر الماضي.

