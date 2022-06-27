روسيا تستهدف المعقل الأخير في لوهانسك.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حولت القوات الروسية هجماتها نحو مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية الأحد، بعد يوم من سيطرتها على مدينتها الشقيقة سيفيرودونيتسك عبر نهر سيفيرسكي دونيتس، بينما سقطت صواريخ أيضا على كييف للمرة الأولى منذ أسابيع.



وكانت القوات الروسية تستخدم المدفعية لمنع الوصول إلى المدينة من الجنوب، وفقاً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، وتردد أن البنية التحتية المدنية والعسكرية أصيبت أيضا رغم أنه لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وداخل منطقة لوهانسك، تسيطر القوات الأوكرانية الآن فقط على ليسيتشانسك، على الرغم من أن الجنود الروس قد تقدموا بالفعل إلى ضواحي المدينة.

وفي وقت سابق، تعرض مبنى سكني مكون من تسعة طوابق في كييف لهجوم صاروخي، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل وترك آخرين محاصرين تحت الأنقاض، حسبما قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو.

وبينما يحتدم القتال في شرق أوكرانيا نجت كييف إلى حد كبير من العنف في الأشهر الأخيرة، وكانت آخر مرة واجهت فيها وابلاً من الصواريخ قبل ثلاثة أسابيع.