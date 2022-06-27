كوريا الشمالية تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، وفقاً لوسائل إعلام حكومية.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 7 آلاف و 300 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل(نيسان) أكثر من 72ر4 مليون حالة، تعافى منها 72ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 13 ألفاً و 840 شخصاً.

وفي 12 مايو(أيار)، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفاً و920 إصابة في 15 مايو(أيار).