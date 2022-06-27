شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية قد تهدي أوكرانيا نظاماً متطوراً للدفاع الصاروخي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر مطلع يوم الأحد إن من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع شراء نظام دفاع صاروخي أرض-جو متقدم متوسط إلى طويل المدى لأوكرانيا، وفقا لرويترز.



وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تعلن واشنطن أيضاً تقديم مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا بما في ذلك ذخيرة مدفعية إضافية وأجهزة رادار لرصد قذائف المدفعية لتلبية الاحتياجات التي قال الجيش الأوكراني إنه يريدها.