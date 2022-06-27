شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إعلام النواب": نحتاج تفعيل دور المجتمع المدنى فى مواجهة حرب الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن قضية تنمية الوعي واحدة من القضايا الهامة التي ينبغي النقاش حولها على أعلى المستويات، وفي إطار الحوار الوطني للوصول لأفضل الطرق في مواجهتها، وذلك في إطار الموجات المتتالية من حروب الشائعات، والتي لابد من أن نصل لكافة طرق أوجه مجابهتها وإشراك كافة المؤسسات .

وأشار وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن موجة الشائعات تتزايد وتنحصر من آن لآخر والتي تستخدم طرق قذرة وملتوية في نشر الشائعات، وبث الرسائل الوهمية استهدافا لمؤسسات حيوية بالدولة، والتلاعب بمشاعر الناس وهو ما يتطلب مزيد من الإحكام والسيطرة لمجابهتها .

وأوضح "مصطفى" أن هناك طفرة في التعامل مع التصدي للشائعات من خلال دور مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإعلام، وأصبح هناك رد فوري وتفنيد للشائعات، وهو ما جعل الهامش المتروك للشائعات محدود .

وأوضح أنه لابد من تعميق صناعة الوعي، والوصول بالمواطن للوعي الكامل ليجابهه بنفسه هذا التحريض، ومحاولات ضرب بالمجتمع والذي يمثل غاية الخطورة فالدولة نجحت في إحداث نهضة متكاملة بكافة المجالات وهو ما يتطلب بذل الجهد لحمايتها برفع الوعي وأن يكون هناك دور للمجتمع المدنى والتكاتف في تشويه صورة الوطن، كما أن الثقافة لها دور كبير في تشكيل وعى المواطنين وتنظيم العديد من الفاعليات على مستوى قصور الثقافة و دار الأوبرا و مستوى الفنون التشكيلية و المسرح والسينما.