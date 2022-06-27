اليوم.. "الوطنية للصحافة" تنظم مؤتمرا صحفيا لمعرض "صناعة بلدنا"

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة لـ"معرض صناعة بلدنا" الذي تقيمه وتنظمه مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويستمر 3 أيام اعتبارا من 3 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة العديد من قطاعات الصناعة والإنتاج وكبار الصناع والمنتجين في مصر.

يتناول المؤتمر الصحفي - الذي يعقده المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة آخر ترتيبات المعرض- بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبد العزيز عضو الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة الجمهورية.

ويكشف المؤتمر عن التفاصيل الخاصة بالمشاركين في المعرض والرعاة والشركات والهيئات والقطاعات المشاركة في المعرض، كما يتناول ما قامت به الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث واللجنة العليا للمعرض من إجراءات لضمان نجاح المعرض.