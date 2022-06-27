شكرا لقرائتكم خبر عن شروط لا بد من توافرها فى الباحث العلمى.. اعرف أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر برقم 214 لسنة 2020، على بعض الاشتراطات الواجب توافرها في الباحثين الراغبين في بدء الأبحاث العلمية، بما يضمن سلامة النتائج الصادرة عن كافة الدراسات البحثية التي تتناول الكثير من الظواهر العلمية والأمراض المختلفة، وبناء عليه فإن عدم التأكد من هوية الباحث ينعكس بالضرورة على النتائج النهائية التي إذا تم اعتمادها وتعميمها سيشكل ذلك خطرا على العامة.

ومن أهم الشروط الواجب توافرها على الباحث ما يلي:

1.أن يكون مستوفيًا لجميع المؤهلات العلمية من الدراسة والتدريب والخبرة التى تمكنه من تولى مسئولية إدارة البحث الطبى .

2. أن يكون ملمًا بقواعد وأخلاقيات البحث العلمي وكيفية التعامل مع المرضى .

3.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

4.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

5.ألا تتعارض مصلحته الشخصية فى إجراء البحث أو استكماله مع مصلحة أو سلامة أى من المبحوثين المشاركين .