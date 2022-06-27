النائبة آية مدنى: بورسعيد بها منشآت وإداريون بالمجال الرياضى من الطراز الأول

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمنظومة الرياضية فى محافظة بورسعيد، مؤكدة أنها نموذج يحتذى به لكل محافظات الجمهورية، وأن بها منشآت رياضية وإداريين فى المجال الرياضى من الطراز الأول.

وأكدت مدني" على هامش الزيارة التى قامت بها لجنة الشباب والرياضية لمحافظة بورسعيد فى الفترة من 24 وحتى 26 يونيو، أن شباب محافظة بورسعيد واع جدًا ولديه أفكار رائعة تكفل له الريادة فى كل شئ، ومنها فكرة "حدائق بلا أسوار" التى نفذتها المحافظة بصورة رائعة.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة على مدار الثلاثة أيام الماضية قد زارت العديد من الأماكن بالمحافظة وأنها ستعمل جاهده من أجل حل أية مشكلات تشكل عقبة أمام هذه الأماكن، معبره عن بالغ شكرها للمحافظ اللواء عادل الغضبان، ونائبه عمرو عثمان وباقى المسئولين بالمحافظة على الجهود ومتمنيه أن تتخذ باقى المحافظات "بورسعيد" كنموذج حتى نصل فى النهاية إلى منظومة رياضية تنافس الدول الكبرى ويكون لدينا ملف قوى إذا ما رغبت مصر فى تنظيم الأولمبياد أو أى من البطولات الكبرى.