شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار هيرلوفشولم.. مقاطعة ملكية دنماركية لمدرسة شهيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يغادر الأمير الدنماركي كريستيان (16 عاما) نجل ولي العهد الأمير فريدرك والأميرة ماري، والذي يأتي في المركز الثاني في ترتيب خلافة عرش الدنمارك، مدرسة هيرلوفشولم الداخلية في أعقاب تقارير عن انتهاكات.

كما قررت العائلة الملكية عدم إرسال شقيقته الصغرى إلى المدرسة نفسها كما كان مقررا، حسبما ذكرت شبكة "دي أر" بناء على بيان من القصر الملكي يوم الأحد.

أسرار هيرلوفشولم

وكانت المدرسة الداخلية المرموقة التي تفضلها النخبة في البلاد موضوعا لبرنامج وثائقي تلفزيوني بعنوان "أسرار هيرلوفشولم" بثته قناة "تي في 2" مطلع مايو الماضي، والذي ذكر بالتفصيل أمثلة عن اعتداء جسدي وتنمر واعتداء جنسي.

وخلال البرنامج وصف طلبة سابقون تجارب مهينة، ومهاجمة الطلبة الأكبر سنا للطلبة الأصغر سنا خلال الليل.

استقالة الإدارة

وأدى التقرير إلى إقالة مدير المدرسة والإعلان عن إجراء إصلاحات، وبنهاية الأسبوع استقالت الإدارة بأكملها ردا على تقرير انتقادي من هيئة التعليم الدنماركية.