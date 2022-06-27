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تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في البر الرئيسي للصين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا، ثلاث حالات منها في بكين وحالتين في شنغهاي.

وتم التعرف حديثا على ما مجموعه 18 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 7 مناطق على مستوى الأقاليم، من بينهم 6 في لياونينج، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقالت اللجنة إن 77 مريضا بكوفيد19- خرجوا يوم الأحد، من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 219 ألفا و 791 حالة.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد19-، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند .5226

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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