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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البحرية الصينية تتحدى الأمريكية.. 4 سفن لا تقهر

الإثنين 27 يونيو 2022

الخليج 365

وسط التنافس القوي بين البلدين، قال تقرير لشبكة "سي إن إن" إن هناك أنواعاً على وجه التحديد من السفن الصينية تتحدى القوة الأمريكية.



أطلقت الصين رسمياً، الجمعة، حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي.

وأطلق عليها اسم "فوجيان" تيمناً بمقاطعة صينية، على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ". وهي ثانية حاملة طائرات تبنى كلياً في الصين.

ووسط التنافس القوي بين الولايات المتحدة والصين في الصناعات العسكرية والدفاعية، قال تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن حاملة الطائرات هذه تمثل علامة أخرى مميزة في تاريخ الصناعات الدفاعية الصينية، لكنها قد لا تشكل خطرا على القدرات العسكرية البحرية للولايات المتحدة.

لكنها استدركت: "هناك أنواع على وجه التحديد من السفن الصينية يمكن أن تمثل تحديا للولايات المتحدة في تفوقها على صعيد القدرات البحرية ومن بينها المدمرة من طراز 055، والغواصة يوان من طراز 039".

مدمرة من طراز 055

تم إطلاق هذه المدمرات ذات الصواريخ الموجهة الشبحية والتي يبلغ وزنها 13000 طن عام 2017 ، ويعتبرها الكثيرون أقوى المدمرات السطحية في العالم.

وهذا النوع كبير بما يكفي ليتم اعتباره طرادًا وفقًا لمعايير حلف الناتو، وهو مزود بـ 112 أنبوب إطلاق عمودي يمكن استخدامه لإطلاق كل شيء من الصواريخ المضادة للسفن إلى صواريخ الهجوم البري بعيدة المدى.

وقال تيموثي هيث، كبير المحللين في مؤسسة RAND Corp لشبكة CNN في وقت سابق، إن "هذه السفينة على وجه الخصوص لديها تصميم متطور ومميزات متخفية ورادارات ومخزون صواريخ كبير.

ويضيف: "أنها أكبر وأقوى من معظم المدمرات الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية".

وقال تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي في مارس/ آذار الماضي، إن ما لا يقل عن 10 طائرات من طراز 055 تم إطلاقها أو هي قيد الإنشاء.

وخلال تدريبات في بحر اليابان وسط التوترات المتزايدة بشأن تايوان، ذكرت مجلة "جلوبال تايمز "أن "السفينة حققت قدرة تشغيلية كاملة وأظهرت قدراتها في ردع التدخل العسكري الأجنبي المحتمل في مضيق تايوان في وقت كانت فيه الولايات المتحدة واليابان تستفزان الصين بشكل متكرر بشأن قضية تايوان".

غواصة من طراز 039

هذه الغواصات من طراز يوان هي عبارة عن قوارب صامتة تقريبًا تعمل بالديزل والكهرباء مع قدرات قد تكون صعبة على المخططين العسكريين الأمريكيين في التعامل معها، وفقا للتقرير.

وقامت بكين ببناء 17 من الغواصات من النوع 39A / B ، مع خطط لزيادة هذا المجموع إلى 25 في السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2021 إلى الكونجرس حول القوة العسكرية للصين.

ووفقا لمحللين أمريكيين، فإن غواصات الطراز 039 SSs" توفر دفاعًا عميقًا هائلاً في المياه القريبة من الصين".

وتم تجهيز الغواصات بنظام الدفع المستقل عن الهواء (AIP) ، ما يعني أنها لا تحتاج إلى السطح بشكل متكرر للحصول على الهواء المطلوب لاحتراق الديزل، والذي يمكنه بعد ذلك تشغيل بطارياتها.

و​​قال تقرير وزارة الدفاع الأمريكية إن الصين تسعى لإطلاق المزيد من الغواصات فائقة الهدوء والمسلحة بصواريخ كروز المضادة للسفن.

وإحدى الطرق الفعالة للهجوم التي يستخدمها النوع 039 هي إطلاق طوربيد "استيقاظ موجه" عبر مؤخرة السفينة المستهدفة أو خلفها.

ثم يتبع الطوربيد في أعقاب السفينة المستهدفة قبل أن ينفجر بالقرب من أنظمة الدفع والتوجيه.

ونظرًا لأن السفن السطحية تكتشف الغواصات والطوربيدات بواسطة الموجات الصوتية، فإن طوربيدات الاستيقاظ تكون صعبة ولا يمكن التصدي لها.

ويأتي التقدم في الغواصات الصينية في الوقت الذي تواجه فيه البحرية الأمريكية مشاكل في قدراتها المضادة للغواصات.

وقال رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايكل جيلداي للكونجرس الشهر الماضي، إن الخدمة تريد إلغاء تسع من سفنها القتالية الساحلية، وهي من أحدث السفن في الأسطول الأمريكي ، لأن أنظمتها المضادة للغواصات "لم تنجح من الناحية الفنية".

العبارات التجارية

قد لا تكون العبارات التجارية هي أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في القدرات البحرية القاتلة - ولكن هنا تكمن قوتها.

ويقول التقرير إنه" حال غزو تايوان، من المحتمل أن تحتاج الصين إلى نقل قوة من مئات الآلاف من الرجال قد تصل إلى أكثر من مليون"، وفقا لبعض المحللين.

وخلص محللون - وتقارير حكومية أمريكية - إلى أن الأسطول البحري للجيش الصيني "لا يرقى إلى مستوى هذه المهمة".

لكن ما تمتلكه الصين هو أسطول ضخم من العبارات المدنية يمكن تحويلها بسرعة للاستخدام العسكري.

ووفقا لتقرير "سي إن إن"، فإن أكبر شركة لبناء السفن في الصين أعلنت بعام 2015 أن واحدة من أكبر عباراتها الدوارة تم بناؤها لأغراض عسكرية ومدنية مزدوجة.

وكتب توماس شوجارت، قائد غواصة سابق في البحرية الأمريكية، أن شركات العبارات المدنية العاملة في البحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي قد تم تنظيمها بالفعل في وحدات مساعدة للجيش الصيني.

وقدر شوجارت أن استخدام السفن المدنية سيمنح الصين 1.1 مليون طن نقل إضافية، وهذا الرقم هو أكثر من ثلاثة أضعاف حمولة النقل لجميع السفن الهجومية البرمائية الصينية مجتمعة، وفقا لشبكة" سي إن إن".

سفن الصيد التجاري

يتهم الخبراء الصين بإنشاء ميليشيا بحرية ، تتكون من أكثر من 100 سفينة يفترض أنها تعمل في الصيد التجاري ، لفرض رغباتها في البحار المتنازع عليها.

والميليشيا - التي تنكر بكين وجودها - تتكون من ما لا يقل عن 122 سفينة ومن المحتمل أن يصل عددها إلى 174 ، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

واعتبر محللون أن "الميليشيات البحرية للقوات الصينية لا تصطاد"، ويقولون :"لديهم أسلحة أوتوماتيكية على متن السفن وأجسام معزز".

كما أن "السرعة القصوى لتلك السفن تبلغ حوالي 18-22 عقدة ما يجعلها أسرع من 90٪ من قوارب الصيد في العالم."