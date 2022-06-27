يضم 19 عضوًا.. تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يضم 19 عضوا.. تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

الإثنين 27 يونيو 2022

الخليج 365

أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر، الأحد، تشكيل مجلس الأمناء، الذي سيتم دعوته لعقد اجتماعه الأول خلال الأيام القليلة المُقبلة.



ويضم المجلس في عضويته، أحمد الشرقاوي، وأميرة صابر، عضوي مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

كما يضم أيضًا الدكتورة ريهام باهي أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبدالعظيم حماد الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية.

وتضمنت القائمة أيضًا، الدكتورة فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد رجل الأعمال، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومحمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، والدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

وذكرت لجنة الحوار أن هذا التشكيل يعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الأكاديمية الوطنية، أن أولى جلسات الحوار الوطني ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

ومؤخرًا، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، انضمام شخصيات معارضة جديدة للحوار.

وقال عبر برنامجه مصر جديدة، الذي يبث على فضائية "إي تي سي"، إن كلًا من مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعالم الفضاء بوكالة ”ناسا“ الفضائية، الدكتور عصام حجي، البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، والإعلامية جيهان منصور، سيشاركون في الحوار الوطني.

يذكر أنه خلال الفترة الفترة الماضية، تم الإفراج عن الكثير من النشطاء السياسيين في مصر.