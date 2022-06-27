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لليوم الثالث.. كوريا الشمالية تسجل أقل من 10 آلاف إصابة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس انخفض إلى أقل من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، وفقا لوسائل إعلام حكومية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 7 آلاف و 300 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية. ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر من 72ر4 مليون حالة، تعافى منها 72ر4 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 13 ألفا و 840 شخصا. وفي 12 أيار/مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين. وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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