شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: وفاة قاتل فتاة الجامعة متأثرا بإصابته بعد إطلاقه النار على نفسه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن العام بالأردن وفاة قاتل الفتاة متاثرا بإصابته بعد إطلاقه النار على نفسه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو "عدي خالد عبدالله حسان" من مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية، ثم أعلن عن وفاته متأثرا بإصابته.