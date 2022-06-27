شكرا لقرائتكم خبر عن «السيادة السوداني»: خطاب الكراهية والتحريض يقوض السلام في دارفور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن ما يحدث في دارفور من تخريب متعمد ليس بعيدا عما يحدث في الخرطوم.

ونقلت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) أمس الأحد، عن دقلو، قوله خلال مخاطبته في حفل التوقيع على اتفاق وقف العدائيات بين قبيلتي الرزيقات والارنقا شمال مدينة الجنينة، مساء السبت، إن «كثيرا مما يجري في دارفور تديره الغرف نفسها التي تعبث بالمشهد في الخرطوم، يسعى هؤلاء خلف مصالحهم الذاتية الضيقة».

وأضاف أن «ما يحدث بالولاية من تفشي خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على قتل النفس والفتن وغيرها من مظاهر الفوضى، تقف خلفه جهات تهدف إلى تقويض السلام الذي تحقق، وإعادة دارفور إلى مربع الحرب وتفكيك النسيج الاجتماعي».

وأكد حرص الحكومة على إيقاف الفوضى والتخريب المعتمد، ووضع حد للصراعات العبثية بين المكونات القبلية، من خلال فرض هيبة الدولة، وعقد المصالحات لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

وأبدى دقلو أسفه أن «هذه الممارسات ضد الوطن والمواطن لم تجد الردع المناسب وفي الوقت المناسب من الدولة، ما أسهم في تمدد دائرة الصراع القبلي لتشمل مجتمعات ظلت متسامحة ومتعايشة مع بعضها بعضا، لم يسجل التاريخ في صفحاتها أي صراعات فيما بينها».

ودعا دقلو القبائل كافة إلى أن «يكونوا مجتمعا متماسكا ومتسامحا، يواجه تجار الحرب والمجرمين بلا تهاون أو مجاملة»، قائلا: «لا تتركوا أي مساحة ليتسلل منها المتربصون والمتفلتنون».

وجدد نائب رئيس مجلس السيادة عزم الحكومة على حسم الظواهر السالبة كافة، وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، والمساعدة في العودة الطوعية للنازحين، وتوفير الحماية لهم، والعمل مع حكومة ولاية غرب دارفور لتوفير الخدمات الضرورية التي تعين على الحياة الكريمة.