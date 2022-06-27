شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتجون في مدريد على قمة حلف الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتج الآلاف، وهم يحملون أعلام الاتحاد السوفيتي السابق برمزيها المطرقة والمنجل، في مدريد أمس الأحد ضد قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في العاصمة الإسبانية الأسبوع المقبل.

وسيلتقي قادة الدول الأعضاء في مدريد يومي 29 و30 يونيو، وسط إجراءات أمنية مشددة، في وقت تواجه فيه المنظمة التحدي غير المسبوق المتمثل في الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يدرس الحلف الطلبين اللذين تعارضهما تركيا العضو في الحلف بانضمام فنلندا والسويد.

وتقدمت دولتا الشمال بطلبين للانضمام للحلف في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المنظمون إن خمسة آلاف شخص انضموا إلى المسيرة، لكن السلطات في مدريد قدرت العدد بنحو 2200.