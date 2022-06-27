شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الأمريكية تتجاهل محاسبة منتهكي العقوبات على طهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد موقع «غيتستون انستتيوت»، ضعف إرادة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاسبة منتهكي العقوبات المفروضة على إيران.

وبحسب مقال لـ «ماجد رفي زاده»، في ظل تجاهل تام من قبل إدارة بايدن والقوى الأوروبية، يعمل ملالي إيران بتحد وبسرعة على تطوير برنامجهم النووي إلى نقطة تجعلهم الآن على بعد أسابيع قليلة فقط من تصنيع أسلحة نووية.

وأردف يقول: من المحتمل أن تكون القيادة الضعيفة لإدارة بايدن، فيما يتعلق بمحاسبة أولئك الذين ينتهكون العقوبات على إيران، سببا حاسما وراء تجاهل النظام الإيراني للولايات المتحدة والمضي قدمًا ليصبح دولة نووية قريبا على الأرجح.

وأضاف: لم تعد العقوبات الأمريكية تضر بالاقتصاد الإيراني أو تقطع تدفق الأموال إلى طهران. يقوم الملالي الآن بإنتاج المزيد من النفط وبيعه بمستويات قريبة من حقبة ما قبل العقوبات لدول مثل الصين، التي هي في أمس الحاجة إلى المزيد من النفط، بينما أوقفت إدارة بايدن التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.

صادرات النفط

وتابع: منذ أن تولى بايدن منصبه، أصبحت صادرات النفط الإيرانية في ارتفاع. خلال إدارة ترامب، انخفضت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير إلى 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميًا. تصدر إيران حاليًا أكثر من مليون برميل يوميًا، وتصدر ما يقرب من 700 ألف إلى 800 ألف برميل يوميًا من هذا النفط إلى الصين.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تباهى مؤخرًا بأن مبيعات النفط تضاعفت، نافيا أي قلق لدى إدارته بشأن مبيعات النفط.

ومضى يقول: تأتي عائدات طهران الرئيسية من تصدير النفط. يقال إن النظام الإيراني يمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطي نفط خام مؤكد في العالم، ويشكل بيع النفط ما يقرب من 60 ٪ من إجمالي عائدات الحكومة وأكثر من 80 % من عائدات التصدير.

ومضى يقول: في الواقع، ألمح العديد من القادة الإيرانيين إلى اعتماد إيران الكبير على صادرات النفط. اعترف الرئيس السابق حسن روحاني سابقًا أنه على الرغم من أن بلاده لديها بعض المداخيل الأخرى، إلا أن الإيرادات الوحيدة التي يمكن أن تحافظ على استمرار البلاد هي أموال النفط.

كميات كبيرة

وتابع: تقوم إيران أيضًا بشحن كميات كبيرة من النفط إلى فنزويلا دون خوف من تداعيات إدارة بايدن. وفقا لوثيقة شحن اطلعت عليها وكالة رويترز ونشرت تفاصيلها في 13 يونيو، وصلت ناقلة ترفع العلم الإيراني وكانت تحمل ما يقرب من مليون برميل من الخام إلى المياه الفنزويلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب الوثيقة، فإن الشحنة كانت هي الثالثة من النفط الخام الإيراني الذي تزوده شركة نفطيران إنترتريد الإيرانية (NICO) لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة بعد عقد توريد يزود كاراكاس بخام أخف. وتعالج فنزويلا النفط الإيراني في مصافيها. ووصلت ناقلتان أخريان ترفعان العلم الإيراني، الشهر الماضي إلى الموانئ الفنزويلية وكان على متنهما أولى شحنات النفط الخام الإيراني لفنزويلا.

وأردف كاتب المقال: من المفترض أن يستفيد النظام الإيراني بشكل أكبر من القيادة الضعيفة لإدارة بايدن، ويوقع أيضًا اتفاقيات طويلة الأجل مع عملائه من مستوردي النفط لعزل اقتصاده بشكل دائم عن العقوبات الأمريكية.

وأضاف: في الآونة الأخيرة، وقعت إيران أيضًا اتفاقية تعاون مدتها 20 عامًا مع الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو لتوسيع العلاقات في صناعات النفط والبتروكيماويات، فضلا عن الجيش.

وبحسب الكاتب، قال مادورو: لدينا مشاريع تعاون مهمة بين إيران وفنزويلا في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والنفط والغاز والمصافي.

تعاون مع الصين

ومضى الكاتب يقول: إضافة إلى ذلك، أعلنت الصين وإيران، في يناير 2022، البدء في تنفيذ خطة تعاون شاملة بين البلدين بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أميربد اللهيان للصين التقى خلالها بنظيره الصيني وانغ يي.

وتابع: تشير خطة التعاون الشامل إلى اتفاق مدته 25 عامًا تم التوصل إليه بين طهران وبكين. أحد شروطه هو أن الصين ستستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية.

وأردف: في المقابل، سيكون للصين الأولوية لتقديم عطاءات على أي مشروع جديد في إيران مرتبط بهذه القطاعات. ستحصل الصين أيضًا على خصم بنسبة 12 % ويمكن أن تؤخر المدفوعات لمدة تصل إلى عامين. ستكون الصين أيضًا قادرة على الدفع بأي عملة تختارها. كما تشير التقديرات إلى أن الصين ستحصل إجمالا على خصومات تقارب 32 %.

وأضاف: من المرجح أن تساعد مثل هذه الاتفاقات النظام الإيراني على التحايل بسهولة أكبر على العقوبات الأمريكية، والحصول على الأموال، وتمكين الميليشيات والجماعات الإرهابية في المنطقة ومواصلة تطوير برنامجها النووي.

فرض عقوبات

واستطرد: يجب على إدارة بايدن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على قطاعي الطاقة والمال في إيران. من شأن ذلك أن يهدد سيطرة الملالي، مما يجبر القيادة على إعادة حساب أولوياتها. يجب على الولايات المتحدة أن تحاسب أولئك الذين ينتهكون العقوبات بشكل صارم، وأن توضح للملالي أنهم إذا استمروا في تطوير برنامجهم النووي، فإن الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة.

واختتم بقوله: حاليًا وبفضل القيادة الضعيفة لإدارة بايدن وعدم استعدادها لمحاسبة أولئك الذين ينتهكون عقوبات إيران، وعدم استعدادها لقطع تدفق الأموال إلى إيران، ليس لدى النظام الإيراني أي حافز لوقف مسيرته نحو تصنيع أسلحة نووية. إن الملالي وعملاءهم من مستوردي النفط يشقون طريقهم ببساطة بدون الولايات المتحدة.