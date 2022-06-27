عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول ظهور رسمي.. من هي السيدة الأولى لألمانيا

الإثنين 27 يونيو 2022

الخليج 365

خطفت السيدة الأولى لألمانيا، الأنظار بظهورها في صور مختلفة لقمة مجموعة السبع، في أول إطلالة رسمية.



قمة السبع تعد واحدة من أهم المناسبات في العالم، إذ تجمع قادة الدول الكبرى صناعيا واقتصاديا، رفقة شركاء الحياة.

وفكرت بريتا إرنست، زوجة المستشار الألماني أولاف شولتز (61 عاما) في ذلك أيضًا وأخذت إجازة لمدة ثلاثة أيام من عملها كوزيرة للتعليم في ولاية براندنبورغ (وسط)، لمرافقة زوجها إلى بافاريا (جنوب)، حيث تعقد القمة.

وقمة السبع تمثل أول ظهور للسيدة الأولى الألمانية على المسرح العالمي، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تولي زوجها الحكم في ألمانيا.

وجنبا إلى جنب مع المستشار، رحبت إرنست برؤساء دول مجموعة السبع وشركاء حياتهم، وأكملت بثقة ظهورها الرئيسي الأول كسيدة أولى، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

ووفق الصحيفة، كانت قمة السبع لحظة خاصة للغاية للزوجين شولتز وإرنست، إذ أنهما يحاولان الفصل بشكل صارم بين حياتهما السياسية وكونهما زوجان.

وخلال السنوات الماضية، اضطرت بريتا إرنست إلى تجنب زوجها عدة مرات لتحقيق هذا الفصل بين السياسة والحياة الخاصة، وفق بيلد.

وعندما انتقل شولتز إلى برلين، تركت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وذهبت إلى ولاية هامبورغ لتصبح عضوة في البرلمان المحلي.

وعندما أصبح شولتز عمدة هامبورغ قبل سنوات، كان من الواضح أن إرنست لا تستطيع البقاء في موقعها تحت قيادة زوجها، وانتقلت لتصبح وزيرة التعليم في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

وتشغل إرنست منصب وزير التعليم في ولاية براندنبورغ منذ عام 2017.