النائب أحمد الشرقاوى: الإصلاح السياسى الحقيقى أهم ملف آنى لدى كل المصريين

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد الشرقاوي، إنه ريد أن يسمع من بيده القرار فى مصر، كل الرؤى، وأن يسمع الشعب المصرى أن هناك حوارا حقيقيا يخص مصيره.

وأضاف النائب أحمد الشرقاوى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الملفات المهمة فى الحوار الوطنى تُطرح تحت عنوان نكون أو لا نكون، موضحا أنه يجب أن تكون فلسفة الحوار أن نكاشف بعضنا البعض، بكل ما أخطأنا فيه.

وتابع النائب أحمد الشرقاوي: "الرضا العام، ورضا المواطن هدف سامى من الحوار الوطنى"، موضحا أن الإصلاح السياسى الحقيقى هو أهم ملف آنى لدى كل المصريين.