شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى راعى التنوع والاختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، التشكيل الذى تم الإعلان عنه لمجلس أمناء الحوار الوطنى والذى تضمن عدد من الشخصيات الوطنية.

ومن جانبة أثنى الدكتور مجدى مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدًا أن التشكيل راعى التنوع والاختلاف الفكرى والثقافى والسياسى والاقتصادى بين الشخصيات المنضمة للتشكيل وكلها شخصيات وطنية لا غبار عليها .

وأضاف مرشد، أن الاختيار اهتم بتنوع الشخصيات المرشحة والممثلة لأمناء الحوار الوطنى وبالتالى هذا التنوع يضمن إثراء الحوار وأن يكون حوارا مثمر وناجح، وهو تشكيل جيد من جميع الجهات والاتجاهات فكريا وثقافيا، مؤكدا أن الحزب دائما على استعداد للتحاور مع الشخصيات التى تهتم بخدمة الوطن ولصالح القضايا الوطنية التى تحتاج إلى إجراء حوار وطنى.

كانت إدارة الحوار الوطنى قد أعلنت الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من 19 عضوا فى وقت استغرق نحو عشرين يوميا بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار وذلك بناءً على المهمة التى أسندتها إدارة الحوار الوطنى للمنسق العام له فيما يلى:

أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب.

أميرة صابر، عضو مجلس النواب.

جمال الكشكى، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

الدكتور/ جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

الدكتورة/ ريهام باهى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.

الدكتور/ طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.

عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.

الدكتور/ عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.

الدكتورة/ فاطمة خفاجى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوي.

كمال زايد، رجل الأعمال.

الدكتورة/ مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

محمد سلماوى، الأديب والكاتب الصحفي.

الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.

نجاد البرعى، المحامى الحقوقي.

الدكتور/ هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى والبحرى بجامعة القاهرة.