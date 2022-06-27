شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يرحب بتشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب التجمع بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى تم إعلانه اليوم، باعتباره خطوة مهمة على طريق إجراء حوار جاد وبناء، مشددا أن التشكيل المعلن تضمن شخصيات متميزة، تتنوع خبراتها السياسية والمهنية والاقتصادية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مخرجات الحوار والتى نأمل أن تشكل منعطفاً جديداً فى مسيرة الدولة المصرية.

وجدد حزب التجمع ثقته فى قدرات ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، خاصة مع ما لمسه من جهد مشكور خلال الفترة الماضية فى سبيل تشكيل مجلس الامناء، كما يؤكد ثقته فى حسن أداء الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزى، وقدرة الطرفين على التنسيق فيما بينهما فى إطار الأكاديمية الوطنية لتنظيم فعاليات الحوار.