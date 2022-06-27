شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: مصر تعود لدورها الريادى بفضل التحركات الواعية لقيادتها السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدبلوماسية المصرية تمكنت على مدار ثمانى سنوات من استعادة دورها الريادى على المستويين الإقليمى والعالمى، بفضل التحركات الواعية التى تقوم بها القيادة السياسية التى التزمت منذ اللحظة الأولى بالثوابت الوطنية والمبادىء الراسخة للدولة المصرية.

وقال "وهدان"، فى بيان له، إن مصر خلال سنوات قليلة كسبت ثقة العالم، وهو ما مكنها تدريجيا من إعادة تشكيل علاقاتها على المستوى العربى والأفريقى والعالمى، وتعزيز التعاون فى شتى المجالات فى إطار العلاقات الثنائية، أو التحالفات الممتدة، فى ظل ما تمتلكه مصر من خطط تنمية طموحة ومبشرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ودول الخليج نجحا فى تشكيل تحالف إقليمى قوى لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة فى ظل التغيرات العالمية، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، مشددا على أن عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة هو تطور إيجابى فى علاقة البلدين، وترسيخ لمرحلة جديدة من التعاون والتبادل التجارى بينهما.

وأضاف "وهدان"، أن زيارة أمير قطر إلى القاهرة خلال اليومين الماضيين مؤشر قوى على استئناف عمل اللجان المشتركة ومجلس الأعمال المصرى القطرى، وعودة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصة فى مجالى الغاز والطاقة، مؤكدا على وجود طموح قطرى للمشاركة فى تنامى الاقتصاد المصرى والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى السوق الصمرى والانفتاح على القارة الأفريقية عبر القاهرة.

وشدد "وهدان"، على أن مصر ترحب بالاستثمار الخليجى بصفة عامة ومنه القطرى، لما فى ذلك من مصلحة لكلا البلدين، وللحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، وتعزيز التكامل بين الدول العربية فى الملفات المختلفة.