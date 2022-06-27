شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يرحب بالإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب الوفد بالإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا أن التشكيل عكس فى طياته اختيار فئات مختلفة من المجتمع كما أنه يعبر عن التنوع فى اختياره شخصيات من تيارات سياسية مختلفة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم الوفد، إن التشكيل ضم الدكتور هانى سرى الدين ممثلا عن بيت الأمة، مؤكدا أن الحوار الوطنى جاء فى توقيت صائب للغاية ويعكس حرص الدولة المصرية على تلاقى الأفكار من أجل مصلحة الوطن أولا وأخيرا.

وأكد الهضيبى أن حزب الوفد اذ يثمن أهمية الحوار الوطنى فى هذا التوقيت فأنه يدعو الجميع لتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والمشاركة بفاعلية فى حوار بناء يعبر يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ويقدم كل الدعم لرئيس الجمهورية فى قيادته الحكيمة لإدارة شئون البلاد.